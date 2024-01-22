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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» в последней трети матча устроил «Лечче» разгром

22 Января 2024 • 00:39 Комментировать
Лечче
0:3
Ювентус
окончен

«Ювентус» гостил у «Лечче» в матче 21-го тура Серии А и очень уверенно разобрался с середняками. Уже на первых минутах посыпался град ударов на оборону «Лечче». После углового Уэстон Маккенни головой расстреливал ворота, и на ленточке соперник успел подставить свою голову, нет взятия ворот. Вторая половина первого тайма получилась без событий. Андреа Камбьяссо подобрал мяч после спасения от вратаря и от лицевой линии прострелил на Душана Влаховича, который наконец-то открыл счет. Очередной навес, еще раз Маккенни бил головой, и у линии ворот Влахович подправил полет мяча, дубль. В концовке навес со штрафного с левого фланга, и Глейсон Бремер головой отправил мяч в цель - 0:3.

«Ювентус» вырвался в лидеры чемпионата Италии и опережает «Интер» на очко. Соперник - 14-й.

Протокол игры  
Лечче0:3Ювентус
  59'Влахович Душан (0:1)
  68'Влахович Душан (0:2)
  85'Бремер Глейсон (0:3)
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло Антонино 66' (Пьеротти Сантьяго ( 66') Каба Мохамед  89'Рамадани ЮльберГонсалес Хоан 60' (Блен Алексис ( 60') Уден Реми 66' (Доргу Патрик ( 66') Крстович Никола 72' (Пикколи Роберто ( 72') Алмквист Понтус 72' (Сансоне Никола ( 72')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньБранколлини ФедерикоСтрефецца ГабриэльВенути Лоренцо
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисКамбьясо Андреа 81' (Алекс Сандро ( 81') Маккенни Уэстон  22'Локателли МануэльМиретти Фабио 57' (Веа Тимоти ( 57') Костич Филип 74' (Айлинг Самуэль ( 74') Влахович ДушанЙылдыз Кенан 74' (Милик Аркадиуш ( 74')
Запасные: Ругани ДаниэлеНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоПерин МаттиаБоэнде Джозеф
21 января. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лечче

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