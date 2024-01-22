«Ювентус» в последней трети матча устроил «Лечче» разгром

«Ювентус» гостил у «Лечче» в матче 21-го тура Серии А и очень уверенно разобрался с середняками. Уже на первых минутах посыпался град ударов на оборону «Лечче». После углового Уэстон Маккенни головой расстреливал ворота, и на ленточке соперник успел подставить свою голову, нет взятия ворот. Вторая половина первого тайма получилась без событий. Андреа Камбьяссо подобрал мяч после спасения от вратаря и от лицевой линии прострелил на Душана Влаховича, который наконец-то открыл счет. Очередной навес, еще раз Маккенни бил головой, и у линии ворот Влахович подправил полет мяча, дубль. В концовке навес со штрафного с левого фланга, и Глейсон Бремер головой отправил мяч в цель - 0:3.

«Ювентус» вырвался в лидеры чемпионата Италии и опережает «Интер» на очко. Соперник - 14-й.