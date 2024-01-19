Скалони: «Интер» – фаворит Серии А, но «Ювентус» – это итальянский «Реал»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о чемпионской гонке в Серии А.

На счету «Интера», занимающего первую строчку после 20 туров, 51 набранное очко, у «Ювентуса» – 49. Идущий на третьей позиции «Милан» значительно отстаёт – 42 очка.

«Кто выиграет Скудетто? Я бы сказал, что «Интер», но «Ювентус» – это итальянский «Реал» Мадрид, эта команда никогда не сдаётся, поэтому нельзя быть уверенным. Мне трудно выбрать, между этими двумя клубами развернётся борьба», – приводит AlbicelesteTalk слова Скалони.

В следующем матче чемпионата «Интер» сыграет против «Фиорентины» (28 января), а «Ювентус» встретится с «Лечче» (21 января).