В «Ювентусе» приняли решение по Алексу Сандро

Туринский «Ювентус» принял решение по будущему своего левого защитника Алекса Сандро, у которого в конце нынешнего сезона истекает контракт. Как сообщает журналист Николо Скира, руководство не будет предлагать бразильцу новое соглашение и позволит игроку уйти на правах свободного агента.

В услугах фуллбека в данный момент заинтересованы клубы из Турции и Бразилии. С этого месяца 32-летнему футболисту разрешено вести переговоры с другими клубами, которые летом хотят заполучить Алекса бесплатно.

Отметим, что Сандро выступает за туринский «Ювентус» почти 9 лет. За этот срок защитник 5 раз выигрывал с командой чемпионат Италии, а также доходил с ней до финала Лиги чемпионов.