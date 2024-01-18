Другой итальянский топ-клуб готов поспорить с «Ювентусом» за Хёйбьерга

В борьбе за полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга появился новый претендент. По информации от издания The Telegraph, в гонку за датчанином ворвался «Наполи», который готов пригласить хавбека в свои ряды.

Напомним, главным претендентом на Хёйбьерга ранее считался туринский «Ювентус», чей тренер Массимилиано Аллегри выбрал Пьера-Эмиля предпочтительным кандидатом на усиление полузащиты. Впрочем, до сегодняшнего дня «старая синьора» не смогла согласовать аренду с правом выкупа.

В нынешнем сезоне 28-летний Хёйбьерг провёл 20 матчей в АПЛ, но в основном выходил на поле со скамейки запасных. Пьер-Эмиль хочет перейти в команду, где регулярно будет играть в старте.