Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Другой итальянский топ-клуб готов поспорить с «Ювентусом» за Хёйбьерга

18 Января 2024 • 12:54 Комментировать
Наполи
...
Фиорентина
1 2.50 X 3.25 2 2.90
Через 8 ч. 9 мин.

В борьбе за полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Пьера-Эмиля Хёйбьерга появился новый претендент. По информации от издания The Telegraph, в гонку за датчанином ворвался «Наполи», который готов пригласить хавбека в свои ряды.

Напомним, главным претендентом на Хёйбьерга ранее считался туринский «Ювентус», чей тренер Массимилиано Аллегри выбрал Пьера-Эмиля предпочтительным кандидатом на усиление полузащиты. Впрочем, до сегодняшнего дня «старая синьора» не смогла согласовать аренду с правом выкупа.

В нынешнем сезоне 28-летний Хёйбьерг провёл 20 матчей в АПЛ, но в основном выходил на поле со скамейки запасных. Пьер-Эмиль хочет перейти в команду, где регулярно будет играть в старте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Наполи Пьер-Эмиль Хёйбьерг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Января
02:02
Наполи - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:31
Прогноз и ставка на точный счёт матча Наполи – Фиорентина Суперкубка Италии – 18 января 2024
17 Января
23:11
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Наполи – Фиорентина Суперкубка Италии – 18 января 2024
21:13
Ставка и прогноз на матч Наполи — Фиорентина Суперкубка Италии — 18 января 2024
20:35
​Политано продлит контракт с «Наполи»
15 Января
16:06
Хамед Траоре прибудет в Неаполь, чтобы подписать контракт с «Наполи»
14 Января
23:06
Инсайдер Романо прокомментировал слухи об уходе Осимхена из «Наполи»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ФИОРЕНТИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду выложил пост после победы Месси в номинации The Best Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Барселона» выбрала экстренную замену Хави ​«У меня всё болело»: Ванда Нара рассказала о первой ночи с Икарди Отец Холанна ответил, перейдёт ли Эрлинг в «Реал» Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце ​Дибала отреагировал на увольнение Моуринью Моуринью сказал всего два слова «Роме» после увольнения Легендарный Роналдо намекнул, куда перейдёт Мбаппе ​Не Месси: Журналисты узнали, кто выиграл приз игроку года от ФИФА
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Рома» уволила Моуринью
Спортивные новости
Чесноков отреагировал на поражение Касаткиной от Стивенс на Australian Open Касаткина проиграла Стивенс и вылетела с Australian Open СКА уверенно разобрался с «Амуром» в матче КХЛ «Авангард» переиграл ЦСКА в матче КХЛ Джокович с трудом, но вышел в третий круг Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Января
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет 60 миллионов евро за Брою, заинтересованные клубы уже дали реакцию
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» представил лимитированную форму в честь года Дракона фото
13:21 · Англия. Премьер-лига
Субименди выбрал новый клуб - это представитель АПЛ
12:54 · Англия. Премьер-лига
Другой итальянский топ-клуб готов поспорить с «Ювентусом» за Хёйбьерга
12:32 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Тоттенхэм» поборются за вингера «Реал Сосьедада»
12:08 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» поспорит с «Арсеналом» и «Барселоной» за хавбека «Астон Виллы»
11:46 · Англия. Премьер-лига
Два испанских клуба хотят купить игрока «Тоттенхэма» Хиля
11:29 · Англия. Премьер-лига
Некоторые члены руководства «Челси» хотят продать Галлахера в январе
11:21 · Англия. Премьер-лига
Бензема не интересен «Челси», но у француза есть другие варианты в АПЛ
10:40 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас высказал мнение о Салахе
10:33 · Англия. Премьер-лига
Мёрфи: «Хендерсон испортил свою карьеру»
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отправит Тангангу в Чемпионшип
09:08 · Англия. Премьер-лига
Тони одним словом отреагировал на завершение дисквалификации
08:59 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк, Рамос и другие: названы лучшие игроки мира по игре головой
08:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов купить испанского вингера за 60 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем