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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри – третий тренер, выигравший 300 матчей Серии А

22 Января 2024 • 17:35 Комментировать
Лечче
0:3
Ювентус

В воскресенье вечером «Ювентус» порадовал своих фанатов крупной гостевой победой над «Лечче» (3:0) в матче чемпионата Италии. Для Массимилиано Аллегри как для тренера эта победа стала 300-й в Серии  А.

Ранее отметку в 300 побед в Серии А покоряли только два специалиста – Нерео Рокко (302 победы) и Джованни Трапаттони (352 победы).

На текущий момент «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом «Интер», который отстаёт на один зачётный балл, провёл на матч меньше.

Следующий матч итальянского чемпионата «Ювентус» проведёт в субботу, 27 января, - против «Эмполи» дома. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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