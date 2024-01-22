​Аллегри – третий тренер, выигравший 300 матчей Серии А

В воскресенье вечером «Ювентус» порадовал своих фанатов крупной гостевой победой над «Лечче» (3:0) в матче чемпионата Италии. Для Массимилиано Аллегри как для тренера эта победа стала 300-й в Серии А.

Ранее отметку в 300 побед в Серии А покоряли только два специалиста – Нерео Рокко (302 победы) и Джованни Трапаттони (352 победы).

На текущий момент «Ювентус» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом «Интер», который отстаёт на один зачётный балл, провёл на матч меньше.

Следующий матч итальянского чемпионата «Ювентус» проведёт в субботу, 27 января, - против «Эмполи» дома.