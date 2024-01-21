«Тоттенхэм» отпустит Хёйбьерга только при одном условии, датчнин интересен зарубежному топ-клубу

Лондонский «Тоттенхэм» озвучил условия, при которых отпустит своего опорного полузащитника Пьера-Эмиля Хёйбьерга. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, датчанину позволят уйти только на постоянной основе. Президент клуба Даниэль Леви не заинтересован в варианте с арендой до конца сезона.

28-летний Хёйбьерг всё ещё интересен туринскому «Ювентусу», но у итальянской команды в данный момент нет денег на полноценный трансфер. Мюнхенская «Бавария» не намерена возвращать своего бывшего игрока.

Отметим, что Хёйбьерг хочет покинуть «Тоттенхэм» для того, чтобы получать регулярную игровую практику.