Бремер – о результатах «Ювентуса»: «Можно помечтать о чемпионстве»

Центральный защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал, что думает о выступлении команды в текущем сезоне.

Победа над «Сассуоло» (3:0) позволила туринцам сократить отставание от «Интера» в таблице Серии А всего до двух очков после 20 туров.

«Мы стали более сплочённой командой, если сравнивать с прошлым сезоном. Мы знаем, что достаточно сильны, нужно продолжать идти по этому пути.

Нашей изначальной целью было попадание в четвёрку, но теперь, когда мы близки к первому месту, можно помечтать и о чемпионстве. Нам необходимо ответственно подходить к каждому матчу и продолжать думать о титуле», – заявил в интервью DAZN Бремер.