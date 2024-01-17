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Чемпионат Италии. Серия А

Романо: «Ювентус» закроет трансфер Джало в ближайшие дни»

17 Января 2024 • 22:47 Комментировать
Лечче
...
Ювентус
21.01 22:45

Центральный защитник «Лилля» Тьягу Джало в скором времени завершит переход в «Ювентус».

О договорённости по трансферу португальца стало известно несколькими днями ранее. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, сделка будет оформлена в течение ближайших дней. В настоящий момент в туринском клубе ждут перехода Филиппо Раннокьи в «Палермо» – сразу после этого подписание Джало будет подтверждено.

Трансфер 23-летнего центрбека обойдётся «Ювентусу» чуть более чем в 4 млн евро. Контракт Тьягу Джало с «Лиллем» истекает через полгода, в связи с чем французскому клубу пришлось отпустить футболиста по сниженной цене.

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