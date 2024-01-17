Аллегри одобрил подписание Бернардески, но Джунтоли предпочитает другие варианты

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри был бы рад вновь видеть в своей команде Федерико Бернардески.

29-летний вингер, выступающий за «Торонто», готов вернуться в туринский клуб на правах аренды до конца сезона. По данным Tuttosport, Аллегри дал добро на переход Бернардески, однако сделка маловероятна, поскольку спортивный директор Кристиано Джунтоли предпочитает других кандидатов.

Напомним, что недавно Джунтоли заявил о готовности «Ювентуса» обойтись без подписаний в зимнее трансферное окно.

Федерико Бернардески выступал за «бьянконери» в период с 2017 по 2022 год.