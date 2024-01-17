Фаджоли: «Рад успехам «Ювентуса», но скучаю по игре»

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал, как чувствует себя, отбывая дисквалификацию.
22-летний футболист, напомним, был отстранён до мая текущего года из-за нелегальных ставок.
«Я рад успехам «Ювентуса», рад за своих товарищей по команде, но скучаю по игре с ними.
Я хочу, чтобы те, кто моложе меня, не попадали в подобные ситуации, поэтому обязательно поделюсь своим опытом», – приводят итальянские СМИ слова Фаджоли.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в шести матчах «Ювентуса», записав себе в актив один забитый гол. В ноябре туринский клуб объявил о продлении контракта с игроком до 2028 года.
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