Фаджоли: «Рад успехам «Ювентуса», но скучаю по игре»

Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли рассказал, как чувствует себя, отбывая дисквалификацию.

22-летний футболист, напомним, был отстранён до мая текущего года из-за нелегальных ставок.

«Я рад успехам «Ювентуса», рад за своих товарищей по команде, но скучаю по игре с ними.

Я хочу, чтобы те, кто моложе меня, не попадали в подобные ситуации, поэтому обязательно поделюсь своим опытом», – приводят итальянские СМИ слова Фаджоли.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в шести матчах «Ювентуса», записав себе в актив один забитый гол. В ноябре туринский клуб объявил о продлении контракта с игроком до 2028 года.