​Маккенни приехал на матч «Ювентуса» поездом, поскольку «боится летать»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сделал весьма странное заявление о полузащитнике Уэстоне Маккенни. По словам специалиста, американский футболист на воскресный матч против «Лечче» приехал на поезде.

«Маккенни боится летать, поэтому приехал сюда на поезде», - слова Аллегри приводит портал Goal.

Слова Аллегри не могут не удивлять, ведь футболистам приходится летать очень часто. Тот же Маккенни преодолевает огромные расстояния на самолёте, когда путешествует на матчи национальной сборной США.

В воскресенье «Ювентус» разгромил «Лечче» на выезде со счётом 3:0.