Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» объявил состав на игру против «Лечче»

21 Января 2024 • 21:39 Комментировать
Лечче
...
Ювентус
1 6.00 X 3.60 2 1.70
Через 0 ч. 23 мин.

В воскресенье вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Лечче». Главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Миретти, Костич, Йылдыз, Влахович.

Матч между «Лечче» и «Ювентусом» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает в таблице Серии А второе место, отставая от «Интера» на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус

Новости по матчу

Сегодня, 21 Января
16:14
«Тоттенхэм» отпустит Хёйбьерга только при одном условии, датчнин интересен зарубежному топ-клубу
11:54
«Атлетико» отказался от форварда «Ньюкасла», приоритетом является Мойзе Кин
02:22
Лечче - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн
20 Января
22:50
Интересный прогноз и ставка на матч Лечче – Ювентус чемпионата Италии – 21 января 2024
16:44
«Лечче» - «Ювентус»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11:44
В «Ювентусе» приняли решение по Алексу Сандро
10:50
Бернардески близок к возвращению в «Ювентус», но для этого должно произойти одно событие 2
05:19
В «Ювентусе» прокомментировали возможный уход Мойзе Кина
02:04
Симоне Индзаги: «Нравится ли мне игра «Ювентуса»? Я думаю об «Интере»
19 Января
23:32
Скалони: «Интер» – фаворит Серии А, но «Ювентус» – это итальянский «Реал»
22:49
«Ювентус» назначил Джало медосмотр на понедельник
22:12
«Ювентус» и Аллегри обсудят будущее в конце сезона
18 Января
15:02
Индзаги не списывает со счетов «Милан» в гонке за титул
13:53
Мойзе Кин продолжает вести переговоры с мадридским топ-клубом
12:54
Другой итальянский топ-клуб готов поспорить с «Ювентусом» за Хёйбьерга
12:14
Индзаги рассказал, напрягает ли «Интер» конкуренция с «Ювентусом» за скудетто
11:38
«Ювентус» составит конкуренцию «Барселоне» в борьбе за шведского вундеркинда
01:36
«Ювентусу» будет трудно продлить контракт с Аллегри 1
17 Января
22:47
Романо: «Ювентус» закроет трансфер Джало в ближайшие дни»
22:33
Фаджоли: «Рад успехам «Ювентуса», но скучаю по игре»
21:37
Аллегри одобрил подписание Бернардески, но Джунтоли предпочитает другие варианты 1
11:43
Аллегри – об увольнении Моуринью: «Италия потеряла великого тренера, но я желаю удачи де Росси» 1
04:53
Бремер – о результатах «Ювентуса»: «Можно помечтать о чемпионстве»
04:43
Мойзе Кин ждёт предложения от топ-клуба Ла Лиги
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛЕЧЧЕ ЮВЕНТУС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели Роналду ответил, когда завершит карьеру Топ-5 самых дорогих игроков чемпионата Англии Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании
Спортивные новости
«Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ «Металлург» справился с «Северсталью» в матче КХЛ Рублёв в пяти сетах победил Де Минаура и пробился в четвертьфинал Australian Open Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фрозиноне Фрозиноне
Кальяри Кальяри
3
1
2.50 3.45 2.75
Видео
Окончен
Эмполи Эмполи
Монца Монца
3
0
2.75 3.35 2.60
Видео
Окончен
Салернитана Салернитана
Дженоа Дженоа
1
2
3.55 3.25 2.16
Видео
21.01.24 в 22:45
Лечче Лечче
Ювентус Ювентус
4.70 3.30 1.87
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
22:00 · Италия. Серия А
«Дженоа» одержал волевую победу в споре с «Салернитаной»
21:39 · Италия. Серия А
​«Ювентус» объявил состав на игру против «Лечче»
19:03 · Италия. Серия А
«Эмполи» разгромила «Монцу» благодаря хет-трику Журковски
18:56 · Италия. Серия А
Уоллас извинился перед Меньяном за весь «Удинезе»
17:48 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» планирует трансфер футболиста из итальянской Серии Б слухи
16:36 · Италия. Серия А
«Фрозиноне» прервал затяжную серию поражений волевой победой над «Кальяри» 1
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отпустит Хёйбьерга только при одном условии, датчнин интересен зарубежному топ-клубу
16:08 · Италия. Серия А
​Кин близок к переходу в «Атлетико» - известны условия сделки
15:51 · Италия. Серия А
​Моуринью проведёт переговоры с клубом Серии А
15:20 · Италия. Серия А
​«Милан» необычным образом поддержал Меньяна после инцидента в Удине
14:02 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» сделал новое предложение по трансферу полузащитника из АПЛ
11:54 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» отказался от форварда «Ньюкасла», приоритетом является Мойзе Кин
11:28 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Для победы над «Наполи» «Интеру» придётся попотеть»
09:31 · Италия. Серия А
Мануэл Фернандеш: «Чтобы развиваться, Миранчуку необходимо больше играть за «Аталанту»
06:01 · Италия. Серия А
​«Милан» следит за талантом из «Боки Хуниорс»
Все новости
Рекомендуем