​«Ювентус» объявил состав на игру против «Лечче»

В воскресенье вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Лечче». Главный тренер туринской команды Массимилиано Аллегри принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Щесны, Гатти, Бремер, Данило, Камбьясо, Маккенни, Локателли, Миретти, Костич, Йылдыз, Влахович.

Матч между «Лечче» и «Ювентусом» стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Ювентус» занимает в таблице Серии А второе место, отставая от «Интера» на два очка.