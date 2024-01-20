Симоне Индзаги: «Нравится ли мне игра «Ювентуса»? Я думаю об «Интере»

Рулевой «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопрос об игре «Ювентуса».

Туринцы уже совсем скоро могут сместить «нерадзурри» с первой строчки в Серии А: 21 января команда Массимилиано Аллегри сыграет против «Лечче», в то время как «Интеру» предстоит выступить в финале Суперкубка Италии днём позднее. На данный момент «Ювентус» отстаёт от миланцев на два очка.

«Нравится ли мне наблюдать за игрой «Ювентуса»? Я думаю об «Интере». В последние годы я с удовольствием смотрю наши матчи, также нам удаётся добиваться хороших результатов. Считаю, что в течение последних двух с половиной лет мы всегда показывали хороший футбол», – цитирует журналист Даниэле Мари тренера, высказавшегося после победы над «Лацио» в полуфинале Суперкубка (3:0).