Индзаги рассказал, напрягает ли «Интер» конкуренция с «Ювентусом» за скудетто

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался о конкуренции с туринским «Ювентусом» в борьбе за чемпионство в Серии А. В данный момент «нерадзурри» возглавляют турнирную таблицу чемпионата с отрывом в два очка от «старой синьоры».

«Результаты «Ювентуса» подвергают нас давлению? Выступая за «Интер» ты привыкаешь к тому, чтобы иметь большие амбиции и находиться на вершине таблицы», – заключил итальянец на пресс-конференции.

Напомним, в последний раз «Интер» становился чемпионом Италии в 2021 году. Тогда команда под руководством Антонио Конте прервала гегемонию «Ювентуса», который побеждал в Серии А 9 лет подряд.