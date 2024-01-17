Аллегри – об увольнении Моуринью: «Италия потеряла великого тренера, но я желаю удачи де Росси»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о тренерско перестановке в «Роме». Напомним, «джаллоросси» недавно уволили Жозе Моуринью и пригласили вместо португальца своего бывшего футболиста Даниэле де Росси.

«С увольнением Моуринью Италия потеряла великого тренера, который хорошо справлялся со своей работой в «Роме». Я желаю ему удачи в будущем, но то же самое хочу пожелать Даниэле де Росси, который только начал свою тренерскую карьеру», – сказал Аллегри на пресс-конференции после победы «Ювентуса» над «Сассуоло» в Серии А (3:0).

Напомним, Моуринью в 2021 году выиграл для римлян Лигу Конференций. Это был первый трофей команды с 2008 года.