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Бернардески близок к возвращению в «Ювентус», но для этого должно произойти одно событие

20 Января 2024 • 10:50 Комментировать
Лечче
...
Ювентус
1 6.20 X 3.65 2 1.63
21.01 22:45

Нападающий канадского «Торонто» Федерико Бернардески близок к возвращению в туринский «Ювентус», в составе которого ранее провёл 5 лет. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» пригласит 29-летнего итальянца, но для этого команде сперва нужно расстаться с нападающим Мойзе Кином, который близок к переходу в мадридский «Атлетико» на правах аренды с возможностью выкупа.

Напомним, Бернардески перебрался в «Торонто» летом 2022 года на правах свободного агента. В данный момент бывший футболист «Фиорентины» готов к возвращению в «Ювентус».

Ранее Бернардески провёл 183 матча за «Ювентус», где отметился 12 голами и 24 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
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