Бернардески близок к возвращению в «Ювентус», но для этого должно произойти одно событие

Нападающий канадского «Торонто» Федерико Бернардески близок к возвращению в туринский «Ювентус», в составе которого ранее провёл 5 лет. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» пригласит 29-летнего итальянца, но для этого команде сперва нужно расстаться с нападающим Мойзе Кином, который близок к переходу в мадридский «Атлетико» на правах аренды с возможностью выкупа.

Напомним, Бернардески перебрался в «Торонто» летом 2022 года на правах свободного агента. В данный момент бывший футболист «Фиорентины» готов к возвращению в «Ювентус».

Ранее Бернардески провёл 183 матча за «Ювентус», где отметился 12 голами и 24 ассистами.