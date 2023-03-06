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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью высказался о победе над «Ювентусом»

06 Марта 2023 • 01:23 Комментировать
Рома
1:0
Ювентус
окончен

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после победы в матче Серии А против «Ювентуса» (1:0).

Римляне взяли верх в родных стенах благодаря голу Джанлуки Манчини, забитому на 53-й минуте.

«Мы способны на многое, когда наши игроки полностью выкладываются и действуют как единое целое. Я рад победе, но всё ещё не отошёл от недавнего поражения в матче с «Кремонезе» – мне трудно с этим смириться.

Сегодняшняя игра была выиграна именно благодаря настрою, а не тактической организованности. Нам пришлось непросто, когда «Ювентус» контратаковал, но мы достойно защищались, и Руй Патрисиу совершил несколько чудес», – сказал в интервью DAZN Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Жозе Моуринью
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