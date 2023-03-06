Моуринью: «Я уважаю Аллегри, мы часто общаемся»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, как относится к коллеге из «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

В сегодняшнем матче Серии А команда португальца взяла верх, одолев «Ювентус» Аллегри со счётом 1:0.

«Я уважаю игроков «Ювентуса» и Аллегри – они проводят впечатляющий сезон. Мы с Аллегри часто переписываемся, наше общение продолжается уже много лет. Я понимаю его разочарование после сегодняшнего матча, мне нравится его команда. Приятно осознавать, что мы оторвались от «Ювентуса» [на 12 очков], ведь даже с учётом 15-очкового штрафа это очень опасный конкурент», – приводит издание Football Italia слова Моуринью.