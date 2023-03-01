Спинаццола: «Мы должны реабилитироваться в матче с «Ювентусом»

Левый защитник «Ромы» Леонардо Спинаццола поделился мыслями после поражения от «Кремонезе» в матче 24-го тура Серии А (1:2).

Уступив одному из главных аутсайдеров чемпионата, коллектив Жозе Моуринью лишился места в верхней четвёрке турнирной таблицы.

«Мы играли слишком медленно в первом тайме, нам не хватало интенсивности, – считает автор единственного гола римлян в матче. – После перерыва дела пошли лучше. Степень критичности этого поражения будет зависеть от наших дальнейших результатов – мы хотим реабилитироваться уже в следующем матче с «Ювентусом». У нас хорошая команда, будем бороться до конца», – заявил в интервью Sky Спинаццола.

Матч «Рома» – «Ювентус» состоится 5 марта.