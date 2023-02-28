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Чемпионат Италии. Серия А

«Кремонезе» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Рому»

28 Февраля 2023 • 22:28 Комментировать
Кремонезе
2:1
Рома
окончен

Лишь в 24-м туре Серии А «Кремонезе» смог добыть свою первую победу в сезоне. Это произошло в домашнем матче с «Ромой». «Волки» были лучше главного аутсайдера только в контроле мяча. На 17-й минуте Франк Цаджу здорово сработал на добивании и отправил мяч в девятку. Сразу после перерыва арбитр удалил сверхэмоционального наставника гостей Жозе Моуринью. Лишь на 71-й минуте столичная команда отыгралась, когда Леонардо Спинаццола на грани офсайда получил вертикальный пас, продвинулся вперед и метко пробил. Ближе к концу игры футболисты заметно нервничали и постоянно получали желтые карточки. Давид Окереке обыграл голкипера и оказался на газоне - пенальти. Даниэль Чофани с точки плотно пробил в левый угол, и Руй Патрисиу не дотянулся до мяча.

«Рома» не смогла настичь соперников на втором месте и остается пятой. А вот «Кремонезе» уже второй с конца.

Протокол игры  
Кремонезе2:1Рома
(1:0) Цаджу Франк17'  
  71'Спинаццола Леонардо (1:1)
(2:1) Чофани Даниэль83'  
Карнесекки МаркоФеррари Алекс  12' 84' (Кирикеш Влад ( 84') Бьянкетти Маттео  52'Васкес ХоанСерникола Леонардо  58' 84' (Гильоне Паоло ( 84') Валери ЭмануэлеПикель Шарль 78' (Чофани Даниэль ( 78') Бенасси МаркоАфена-Гьян Феликс 66' (Мейте Суалихо ( 66') Окереке ДавидЦаджу Франк 78' (Гальдамес Пабло ( 78')
Запасные: Акелла КристианЛочошвили ЛукаКвальята ДжакомоСарр МухамадуАйву ЭмануэльБуонаюто КристианДессерс СирильСаро Джанлука
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаИбаньес Рожер  81'Кумбулла Мараш 68' (Карсдорп Рик ( 68') Залевски Никола 63' (Матич Неманья ( 63') Спинаццола ЛеонардоКристанте Бриан 63' (Сольбаккен Ола ( 63') Вейналдум ДжорджиньоДибала ПаулоПеллегрини Лоренцо 63' (Эль-Шаарави Стефан ( 63'  74') Белотти Андреа 62' (Абрахам Тэмми ( 62')
Запасные: Боер ПьетроБове ЭдоардоЧелик МехметВольпато КристианЛьоренте ДиегоТахирович БенджаминСвилар МилеКамара Мохамед III
28 февраля. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).

 

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Рома Кремонезе
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