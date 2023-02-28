«Кремонезе» одержал первую победу в сезоне, обыграв «Рому»

Лишь в 24-м туре Серии А «Кремонезе» смог добыть свою первую победу в сезоне. Это произошло в домашнем матче с «Ромой». «Волки» были лучше главного аутсайдера только в контроле мяча. На 17-й минуте Франк Цаджу здорово сработал на добивании и отправил мяч в девятку. Сразу после перерыва арбитр удалил сверхэмоционального наставника гостей Жозе Моуринью. Лишь на 71-й минуте столичная команда отыгралась, когда Леонардо Спинаццола на грани офсайда получил вертикальный пас, продвинулся вперед и метко пробил. Ближе к концу игры футболисты заметно нервничали и постоянно получали желтые карточки. Давид Окереке обыграл голкипера и оказался на газоне - пенальти. Даниэль Чофани с точки плотно пробил в левый угол, и Руй Патрисиу не дотянулся до мяча.

«Рома» не смогла настичь соперников на втором месте и остается пятой. А вот «Кремонезе» уже второй с конца.