​Судья сказал Моуринью: «Иди домой»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью получил красную карточку во вторничном матче Серии А против «Кремонезе». После игры португальский тренер заявил, что четвёртый судья Марко Серра разговаривал с ним в недопустимой манере.

Итальянские СМИ смогли расшифровать часть слов, которые четвёртый рефери сказал в адрес Моуринью.

«Все выводят тебя из себя. Иди домой, иди домой!» - якобы сказал Серра португальцу.

Напомним, что «Рома» проиграла в гостях у «Кремонезе» со счётом 1:2. Для «тигров» это была первая победа в текущем чемпионате Италии. Они занимают последнее место в турнирной таблице итальянской Серии А.