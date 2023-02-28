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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью – о поражении от «Кремонезе»: «Нет никаких оправданий»

28 Февраля 2023 • 23:48 Комментировать
Кремонезе
2:1
Рома
окончен

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал неудачу в матче с «Кремонезе».

Римский коллектив уступил в выездном матче 24-го тура Серии А (1:2) сопернику, до сегодняшнего дня занимавшему последнее место в турнирной таблице.

«Усталость не может быть оправданием. Мы должны взять на себя всю ответственность за это поражение, хотя, конечно, нам немного не повезло пропустить два гола при полутора шансах у «Кремонезе». Мы действовали недостаточно интенсивно, не хватало хладнокровия», – заявил в интервью DAZN португалец, получивший красную карточку в начале второго тайма за споры с четвёртым судьёй.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Кремонезе
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