Моуринью – о поражении от «Кремонезе»: «Нет никаких оправданий»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал неудачу в матче с «Кремонезе».

Римский коллектив уступил в выездном матче 24-го тура Серии А (1:2) сопернику, до сегодняшнего дня занимавшему последнее место в турнирной таблице.

«Усталость не может быть оправданием. Мы должны взять на себя всю ответственность за это поражение, хотя, конечно, нам немного не повезло пропустить два гола при полутора шансах у «Кремонезе». Мы действовали недостаточно интенсивно, не хватало хладнокровия», – заявил в интервью DAZN португалец, получивший красную карточку в начале второго тайма за споры с четвёртым судьёй.