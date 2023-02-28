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Чемпионат Италии. Серия А

«Кремонезе» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

28 Февраля 2023 • 20:03 Комментировать
Кремонезе
1:0
Рома
1 2.30 X 2.80 2 3.75
1-й тайм

В рамках 24-го тура чемпионата Италии по футболу «Кремонезе» принимает «Рому».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Кремонезе1:0Рома
(1:0) Цаджу Франк17' 
Карнесекки МаркоФеррари Алекс  12'Бьянкетти МаттеоВаскес ХоанСерникола ЛеонардоВалери ЭмануэлеПикель ШарльБенасси МаркоАфена-Гьян ФеликсОкереке ДавидЦаджу Франк
Запасные: Кирикеш ВладМейте СуалихоАкелла КристианЛочошвили ЛукаГильоне ПаолоКвальята ДжакомоГальдамес ПаблоСарр МухамадуАйву ЭмануэльБуонаюто КристианДессерс СирильСаро ДжанлукаЧофани Даниэль
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаИбаньес РожерКумбулла МарашЗалевски НиколаСпинаццола ЛеонардоКристанте БрианВейналдум ДжорджиньоДибала ПаулоПеллегрини ЛоренцоБелотти Андреа
Запасные: Боер ПьетроЭль-Шаарави СтефанСольбаккен ОлаБове ЭдоардоАбрахам ТэммиКарсдорп РикЧелик МехметВольпато КристианЛьоренте ДиегоМатич НеманьяТахирович БенджаминСвилар МилеКамара Мохамед III
28 февраля. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
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Евро-Футбол.Ру,
Рома Кремонезе
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КРЕМОНЕЗЕ РОМА
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5.00 3.90 1.70
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