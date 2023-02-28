«Кремонезе» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 24-го тура чемпионата Италии по футболу «Кремонезе» принимает «Рому».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Кремонезе - Рома
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Протокол игры
|(1:0) Цаджу Франк17'
Карнесекки Марко•Феррари Алекс• 12'Бьянкетти Маттео•Васкес Хоан•Серникола Леонардо•Валери Эмануэле•Пикель Шарль•Бенасси Марко•Афена-Гьян Феликс•Окереке Давид•Цаджу Франк
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Ибаньес Рожер•Кумбулла Мараш•Залевски Никола•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Вейналдум Джорджиньо•Дибала Пауло•Пеллегрини Лоренцо•Белотти Андреа
28 февраля. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
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