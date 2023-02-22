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Чемпионат Италии. Серия А

Генеральный директор «Ромы» высказался о будущем Моуринью

22 Февраля 2023 • 00:49 Комментировать
Кремонезе
...
Рома
28.02 20:30

Генеральный директор «Ромы» Пьетро Берарди считает, что наставник Жозе Моуринью останется на своём посту.

Слухи связывали 60-летнего специалиста с назначением на должность рулевого «ПСЖ» и сборной Бразилии, однако, по мнению Берарди, португалец доработает свой контракт до конца: «Я думаю, что в следующем сезоне главным тренером «Ромы» останется Моуринью. Его контракт рассчитан ещё на полтора года, и он решительно настроен добиться успехов здесь», – передаёт TMW слова гендиректора «Ромы».

Жозе Моуринью возглавил римский клуб летом 2021 года. В настоящий момент «волки» занимают третью строчку в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Пьетро Берарди
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