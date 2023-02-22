Генеральный директор «Ромы» высказался о будущем Моуринью

Генеральный директор «Ромы» Пьетро Берарди считает, что наставник Жозе Моуринью останется на своём посту.

Слухи связывали 60-летнего специалиста с назначением на должность рулевого «ПСЖ» и сборной Бразилии, однако, по мнению Берарди, португалец доработает свой контракт до конца: «Я думаю, что в следующем сезоне главным тренером «Ромы» останется Моуринью. Его контракт рассчитан ещё на полтора года, и он решительно настроен добиться успехов здесь», – передаёт TMW слова гендиректора «Ромы».

Жозе Моуринью возглавил римский клуб летом 2021 года. В настоящий момент «волки» занимают третью строчку в турнирной таблице Серии А.