«Кремонезе» обыграл «Рому» - и печальный рекорд «Анконы» всё-таки устоял

Мы уже сообщали о том, что «Кремонезе», не побеждавший в последних тридцати матчах, повторил антирекорд «Анконы». В двадцать пятом туре «Кремонезе» сыграл дома с «Ромой» - и, как ни странно, победа пришла именно в этой игре, кремонцы победили со счетом 2:1.

Таким образом, «Кремонезе», хоть и сравнял антирекорд «Анконы», все-таки не побил его. Также победа позволила «Кремонезе» обойти в турнирной таблице генуэзскую «Сампдорию», уйдя, таким образом, с последнего места в турнирной таблице. В следующем туре итальянского чемпионата новичок Серии А сыграет с «Сассуоло», это случится шестого марта.