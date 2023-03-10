Арбитра, с которым поссорился Моуринью, собираются навсегда лишить Серии А

В последний день февраля «Рома» проиграла «Кремонезе», а Жозе Моуринью, португальский наставник римского клуба, в своей привычной манере поругался с арбитром по имени Марко Серра. Однако на сей раз это может иметь последствия - и не столько для самого Моуринью, как это часто бывало в прошлом, сколько для арбитра.

Дело в том, что ранее Серра уже оскандалился - в прошлом году он не засчитал чистый гол Мессиаса в матче «Милана» против «Специи», команда Стефано Пиоли должна была выйти вперед, но вместо этого не удержала хотя бы ничью.

Тогда Серру на какое-то время разжаловали в Серию Б, напоминает итальянское новостное агентство ITASportPress, но затем снова вернули судить матчи высшей лиги.

И вот новый скандал, который может привести к окончательному расставанию арбитра с матчами Серии А.