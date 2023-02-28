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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью высказался о первом выходе Вейналдума в стартовом составе «Ромы»

28 Февраля 2023 • 21:06 Комментировать
Кремонезе
1:0
Рома
1 2.30 X 2.80 2 3.75
перерыв

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью ответил на вопрос об игровых качествах полузащитника Джорджиньо Вейналдума.

В проходящем сейчас матче Серии А против «Кремонезе» нидерландский футболист впервые вышел с первых минут после тяжёлой травмы, из-за которой не играл около полугода.

«Я не буду говорить, в чём именно наша команда станет сильнее с возвращением Вейналдума, поскольку это может прозвучать так, будто другие полузащитники недостаточно хороши. Однако я точно знаю, что Джини в состоянии играть больше, чем 10-15 минут. С ним наш состав выглядит крепче, что очень важно, учитывая участие в Лиге Европы», – сказал в интервью DAZN португалец.

Текстовая трансляция матча доступна на сайте Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Кремонезе Джорджиньо Вейналдум
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КРЕМОНЕЗЕ РОМА
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