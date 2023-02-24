Моуринью рассказал, за счёт чего «Роме» удалось одолеть «Ред Булл Зальцбург»

Главный тренер «Ромы» Жозе Муринью прокомментировал победу над «Ред Булл Зальцбургом» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Португальский наставник похвалил своих подопечных за сплочённость, которая, по его мнению, и помогла команде пробиться в следующий этап турнира.

«Это была замечательная «Рома», которая добилась важного результата и прекрасно выступила на всех уровнях. Мы увидели сплочённую команду. Мне это очень понравилось», — цитирует Моуринью Sky Sport Italia.

Также специалист поблагодарил аналитиков клуба, которые помогали готовиться к этой игре.

Соперник «Ромы» по 1/8 финала Лиги Европы определится сегодня, 24 февраля, после жеребьёвки, которая состоится в Ньоне.