Смоллинг: «Надеюсь, смогу остаться в «Роме» надолго»

Центральный защитник «Ромы» Крис Смоллинг выразил надежду остаться в команде. Напомним, в конце сезона у футболиста заканчивается контракт с командой Жозе Моуринью.

«Я уверен, что у меня есть возможность продлить контракт с «Ромой» ещё на один сезон. Я надеюсь, что смогу здесь остаться даже после следующего сезона. Надеюсь, что задержусь здесь надолго», – цитирует Смоллинга журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи, что экс-футболистом «Манчестер Юнайтед» всерьёз интересуется миланский «Интер». «Нерадзурри» хотят подписать англичанина на замену Милану Шкриньяру, который со следующего сезона будет защищать цвета «ПСЖ».