Моуринью прокомментировал своё удаление

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём удалении в матче против «Кремонезе».

Римляне уступили со счётом 1:2, а португальский специалист был удалён в самом начале второго тайма за споры с судейской бригадой, а именно – с четвёртым арбитром.

«Я эмоционален, но я не безумец. Чтобы я так отреагировал, определённо должно произойти нечто серьёзное. К сожалению, четвёртый судья не понимает, что сказал мне, но за такие слова на него можно подать в суд. И я уже молчу о том, что он родом из Турина, а в следующем матче нам играть с «Ювентусом», – заявил в послематчевом интервью DAZN Моуринью.