В предпоследнем матче 24-го тура Серии А «Кремонезе» играет против «Ромы». Хозяева ещё не побеждали в этом сезоне и вполне логично идут на последнем месте в таблице. Правда, в первом тайме «волки» уступили со счетом 0:1, в начале встречи с отскока в касание в девятку пробил Франк Цаджу.

У римлян в первом тайме опасных моментов почти не было, и сразу после возобновления игры наставник столичной команды Жозе Моуринью наговорил лишнего судейской бригаде и был изгнан с поля. Это уже третья красная карточка в сезоне для экспрессивного португальца. «Рома» отыгралась на 71-й минуте после удара Леонардо Спинаццолла.

Видео удаления Моуринью представлено ниже.