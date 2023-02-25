Дель Пьеро: «Моуринью быстро нашёл подход к Дибале»

Бывший футболист «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро высказался об игре нападающего «Ромы» Пауло Дибалы.

Гол аргентинца в недавнем матче Лиги Европы против «Ред Булл Зальцбурга» (2:0) помог римлянам шагнуть в 1/8 финала.

«Дибала с переменным успехом выступал в «Ювентусе», где иногда ему мешали травмы, но в «Роме» он чувствует себя очень уверенно, – считает дель Пьеро. – Было бы интересно узнать, как Моуринью удалось так быстро найти к нему правильный подход. Дибала нуждается в доверии – это именно то, чего ему не хватало раньше», – заявил в интервью Sky дель Пьеро.

Пауло Дибала перебрался в «Рому» в качестве свободного агента прошлым летом.