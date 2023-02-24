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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала — о победе над «Ред Булл Зальцбургом»: «Мы сыграли этот матч так, словно он был для нас финальным»

24 Февраля 2023 • 10:49 Комментировать
Рома
2:0
Ред Булл Зальцбург
окончен

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о победе над «Ред Булл Зальцбургом» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что на счету 29-летнего аргентинца второй мяч римлян в прошедшей встрече. Дибала отметил самоотдачу игроков «Ромы», которая и позволила добиться положительного результата.

«Это был тяжёлый матч, но мы сыграли его так, словно он был для нас финальным. Мы провели невероятную игру, показали желание и характер», — приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.

Соперник «Ромы» по 1/8 финала Лиги Европы определится сегодня, 24 февраля, после жеребьёвки, которая состоится в Ньоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ред Булл Зальцбург Пауло Дибала
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