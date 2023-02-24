Дибала — о победе над «Ред Булл Зальцбургом»: «Мы сыграли этот матч так, словно он был для нас финальным»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала высказался о победе над «Ред Булл Зальцбургом» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что на счету 29-летнего аргентинца второй мяч римлян в прошедшей встрече. Дибала отметил самоотдачу игроков «Ромы», которая и позволила добиться положительного результата.

«Это был тяжёлый матч, но мы сыграли его так, словно он был для нас финальным. Мы провели невероятную игру, показали желание и характер», — приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.

Соперник «Ромы» по 1/8 финала Лиги Европы определится сегодня, 24 февраля, после жеребьёвки, которая состоится в Ньоне.