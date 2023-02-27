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Чемпионат Италии. Серия А

​Вейналдум должен впервые выйти в основе «Ромы»

27 Февраля 2023 • 19:37 Комментировать
Кремонезе
...
Рома
1 5.40 X 3.60 2 1.70
Через 23 ч. 42 мин.

Во вторник вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Кремонезе» и «Ромой». Полузащитник Джорджиньо Вейналдум должен выйти в основном составе римлян. Как сообщает Sky Sport Italia, 32-летний нидерландец набрал достаточные кондиции для попадания в стартовый состав.

Джорджиньо Вейналдум в самом начале сезона оказался в лазарете с переломом. 11 февраля полузащитник сыграл впервые за долгое время. В четырёх последних матчах «Ромы» нидерландец выходил на замену. Теперь Вейналдум должен впервые сыграть за римлян с первых минут. 

Добавим, что «Рома» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Джорджиньо Вейналдум
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КРЕМОНЕЗЕ РОМА
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