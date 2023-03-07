Удаление Кина через 40 секунд стало лишь третьим по скорости в истории чемпионата Италии

Невероятное удаление Мойзе Кина через 41 секунду после выхода на поле подкосило шансы «Ювентуса» спасти матч с «Ромой», «старая синьора» в итоге проиграла с минимальным счетом.

Как оказалось, это все-таки не было самым быстрым удалением в истории Серии А. Джузеппе Лоренцо из «Болоньи» был удален с поля через десять секунд, это случилось в матче его команды с «Пармой» девятого декабря 1990 года. Это абсолютный рекорд чемпионата Италии.

Второе место занимает Джулио Мильякко из «Аталанты», который в 2015 году в матче с «Палермо» увидел перед собой красную карточку после 32 секунд нахождения на поле.