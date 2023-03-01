​Моуринью дисквалифицировали

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был строго наказан после матча против «Кремонезе»,в котором он получил красную карточку. Португальца дисквалифицировали на два матча Серии А и оштрафовали на 10 тысяч евро.

В пресс-релизе говорится о том, что Моуринью наказан на споры с судьями, оскорбления судей и проникновение в судейскую комнату.

Жозе Моуринью после матча обвинил Марко Серру, четвёртого арбитра, в том, что он общался с ним в недопустимой манере.

Таким образом, Жозе Моуринью не сможет находиться в технической зоне на матчах против «Ювентуса» и «Сассуоло».

Напомним, что «Рома» потерпела поражение в гостях у «Кремонезе» с результатом 1:2.