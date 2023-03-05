​Капелло оценил шансы в матче «Рома» - «Ювентус»

В главном матче тура в чемпионате Италии лицом к лицу сойдутся «Рома» и «Ювентус». Известный итальянский тренер Фабио Капелло, который в своё время работал в обоих клубах, оценил шансы команд.

«Ювентус» выглядел зрелищно и эффективно в дерби против «Торино». С другой стороны «Рома». Они проиграли «Кремонезе», у которого до той игры не было побед. После того результата римляне захотят себя проявить. Также давайте не забывать об атмосфере на переполненном «Олимпико».

Я думаю, что шансы 50 на 50. «Рома» очень эффективна на стандартах, а «Ювентус» проявляет слабости в обороне. Это может добавить интриги», - сказал Капелло Tuttosport.

Матч «Рома» - «Ювентус» стартует в 22:45 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.