​Дисквалификацию Моуринью приостановили перед матчем с «Ювентусом»

Несколько дней назад главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был дисквалифицирован на два матча и оштрафован за своё поведение в матче против «Кремонезе». Напомним, что у португальского тренера в той игре возник конфликт с четвёртым рефери.

«Рома» подала апелляцию на дисквалификацию Жозе Моуринью, и апелляционный комитет Федерации футбола Италии приостановил дисквалификацию. Приостановка наказания связана с желанием федерации лучше изучить дело, о чём рассказывает Sport Mediaset.

Таким образом, Жозе Моуринью сможет находиться на тренерской скамье в воскресном матче «Ромы» против «Ювентуса» в Серии А.