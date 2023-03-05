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Чемпионат Италии. Серия А

Рома - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн

05 Марта 2023 • 02:48 Комментировать
Рома
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Ювентус
1 2.75 X 3.05 2 2.80
Через 19 ч. 16 мин.

Главный матч дня в Италии - битва «Ромы» и «Ювентуса». Туринцы без очкового штрафа шли бы на втором месте, но вынуждены прессинговать умчавшуюся в отрыв топ-шестерку конкурентов. У «старой синьоры» все в порядке с игровой формой, четыре победы подряд позволяют болельщикам надеяться на хороший результат. У «волков» сейчас не все так хорошо, да и статистика последних личных не в их пользу.

С 22:45 показ игры на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports,  DAZN, M+ и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус
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РОМА ЮВЕНТУС
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