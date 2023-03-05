Рома - Ювентус: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч дня в Италии - битва «Ромы» и «Ювентуса». Туринцы без очкового штрафа шли бы на втором месте, но вынуждены прессинговать умчавшуюся в отрыв топ-шестерку конкурентов. У «старой синьоры» все в порядке с игровой формой, четыре победы подряд позволяют болельщикам надеяться на хороший результат. У «волков» сейчас не все так хорошо, да и статистика последних личных не в их пользу.

С 22:45 показ игры на «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 1», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.