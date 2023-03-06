Голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щесны может продолжить свою карьеру в Англии.

По информации журналиста Джона Альбанезе, директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи хочет, чтобы вратарь перешёл в состав «шпор». Щесны, однако, не планирует никуда переходить и предпочитает остаться в «Ювентусе». Сообщается, что в будущем Войцех может переехать в США для завершения профессиональной карьеры.

Напомним, что польский голкипер выступает за «Ювентус» с 2017 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.