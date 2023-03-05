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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

05 Марта 2023 • 22:15 Комментировать
Рома
1:0
Ювентус
1 1.38 X 3.85 2 14.00
2-й тайм

В рамках 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Ювентус».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Рома - Ювентус

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Рома1:0Ювентус
(1:0) Манчини Джанлука53' 
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес РожерЗалевски НиколаСпинаццола ЛеонардоКристанте Бриан  58'Матич Неманья  33'Пеллегрини ЛоренцоВейналдум ДжорджиньоДибала Пауло
Запасные: Боер ПьетроЭль-Шаарави СтефанБелотти АндреаБове ЭдоардоАбрахам ТэммиКарсдорп РикЧелик МехметВольпато КристианЛьоренте ДиегоСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер ГлейсонАлекс Сандро 46' (Бонуччи Леонардо ( 46') Куадрадо ХуанКостич ФилипФаджоли НиколоЛокателли Мануэль  31'Рабио АдриенДи Мария АнхельВлахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеАйлинг СамуэльКьеза ФедерикоПинсольо КарлоБарренечеа ЭнцоГатти ФедерикоПогба ПольПерин МаттиаСоуле МатиасПаредес ЛеандроМиретти Фабио
05 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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РОМА ЮВЕНТУС
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