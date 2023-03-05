«Рома» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» принимает «Ювентус».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рома - Ювентус
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Протокол игры
|(1:0) Манчини Джанлука53'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Залевски Никола•Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан• 58'Матич Неманья• 33'Пеллегрини Лоренцо•Вейналдум Джорджиньо•Дибала Пауло
Щесны Войцех•Данило Луис•Бремер Глейсон•Алекс Сандро46' (Бонуччи Леонардо (46') •Куадрадо Хуан•Костич Филип•Фаджоли Николо•Локателли Мануэль• 31'Рабио Адриен•Ди Мария Анхель•Влахович Душан
05 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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