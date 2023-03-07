Бенатиа: «В «Ювентусе» Дибалу любили все»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Мехди Бенатиа продолжает следить за положением вещей в клубе, и он считает, что уход аргентинского нападающего Пауло Дибалы из команды минувшим летом стал для туринцев большой потерей. По его словам, Дибала сможет успешно реализовать себя и в своем новом клубе - столичной «Роме».

- В «Ювентусе» его любили все. Мне лично очень жаль, что он ушел. Я не знаю, что там случилось между ним и руководством, но, думаю, он уверен в том, что станет идолом для фанов «Ромы». Во всяком случае, для этого есть все, «Рома» подходит ему, на мой взгляд, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.