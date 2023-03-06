Мойзе Кин удалился спустя полминуты после выхода на замену – он пнул игрока «Ромы»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин выдал не самый удачный перформанс в матче против «Ромы».

23-летний игрок появился на замену на 89-й минуте при счёте 1:0 в пользу римлян, чтобы спасать положение, но спустя чуть более чем 30 секунд был удалён. Кин не сдержал эмоций, пнув Джанлуку Манчини – автора единственного гола в матче – после стыка. Рефери показал форварду «бьянконери» прямую красную карточку.

«Ювентус» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Серии А с 35 набранными очками после 25 туров (с учётом штрафа в 15 баллов). «Рома» располагается на четвёртой позиции с 47 очками в активе.