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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» объявил состав на игру с «Ромой»

05 Марта 2023 • 22:08 Комментировать
Рома
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Ювентус
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Через 0 ч. 14 мин.

В центральном матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата Серии А «Рома» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью примет в домашней игре туринской «Ювентус». Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своей команды.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо, Локателли, Фаджиоли, Рабио, Костич, ди Мария, Влахович.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между туринским «Ювентусом» и столичной «Ромой» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Рома Ювентус
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РОМА ЮВЕНТУС
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