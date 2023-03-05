«Ювентус» объявил состав на игру с «Ромой»

В центральном матче двадцать пятого тура итальянского чемпионата Серии А «Рома» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью примет в домашней игре туринской «Ювентус». Наставник «старой синьоры» Массимилиано Аллегри объявил стартовый состав своей команды.

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бремер, Алекс Сандро, Куадрадо, Локателли, Фаджиоли, Рабио, Костич, ди Мария, Влахович.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между туринским «Ювентусом» и столичной «Ромой» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.