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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Одно поражение не может свести на нет нашу отличную работу»

06 Марта 2023 • 01:45 Комментировать
Рома
1:0
Ювентус
окончен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался после поражения от «Ромы».

«Бьянконери» с минимальным счётом уступили в Риме, пропустив единственный мяч в начале второго тайма.

«Мы могли добиться большего в первом тайме, а затем случился этот гол «Ромы» из ниоткуда. Это футбол, иногда такое происходит. Нужно сохранять спокойствие – мы набрали 50 очков [без учёта 15-очкового штрафа] в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет отличную работу, проделанную нами до сегодняшнего матча. Но поражение есть поражение – если ты проиграл, то соперник был лучше», – заявил в интервью DAZN наставник туринцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Массимилиано Аллегри
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