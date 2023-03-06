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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» чудом не пропустила в матче с «Ювентусом» и набрала три очка

06 Марта 2023 • 00:45 Комментировать (4)
Рома
1:0
Ювентус
окончен

В центральном матче дня в Италии неровно играющая «Рома» принимала «Ювентус», который победил в последних четырех матчах. «Старая синьора» в разы чаще угрожала чужим воротам, но ничего сегодня не добилась. Первый тайм команды «проспали», и лишь в его концовке Адриен Рабио замыкал дальний пас, и голкипер перевел мяч в штангу. После возобновления игры Анхель ди Мария опасно прострелил вдоль ворот, а партнеры не успели. На это «волки» ответили выстрелом Джанлуки Манчини с линии штрафной в нижний угол - гол. В ответ Хуан Куадрадо со штрафного едва не попал в пустой угол ворот. Душан Влахович в подкате пробивал после передачи защитника, Руй Патрисиу выручил. «Рома» могла увеличить отрыв после подачи корнер, Крис Смоллинг мог получше пробить головой. После подачи ди Марии Бриан Кристанте плохо подставил голову, и мяч отскочил в штангу его ворот. На последние минуты тренер гостей выпустил Мойзе Кина, а тот после единоборства ударил по ноге противника и удалился с поля.

«Рома» победила со счетом 1:0 и делит с «Миланом» четвертое место, туринцы - седьмые.

Протокол игры  
Рома1:0Ювентус
(1:0) Манчини Джанлука53'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес РожерЗалевски Никола 64' (Карсдорп Рик ( 64') Спинаццола Леонардо  63'Кристанте Бриан  58'Матич Неманья  33'Пеллегрини Лоренцо 86' (Белотти Андреа ( 86') Вейналдум Джорджиньо 73' (Бове Эдоардо ( 73') Дибала Пауло 73' (Абрахам Тэмми ( 73')
Запасные: Боер ПьетроЭль-Шаарави СтефанЧелик МехметВольпато КристианЛьоренте ДиегоСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
Щесны ВойцехДанило ЛуисБремер ГлейсонАлекс Сандро 46' (Бонуччи Леонардо ( 46') Куадрадо Хуан 89' (Кин Мойзе ( 89'  90') Костич Филип  76' 77' (Паредес Леандро ( 77') Фаджоли Николо 59' (Кьеза Федерико ( 59') Локателли Мануэль  31' 77' (Погба Поль ( 77') Рабио АдриенДи Мария АнхельВлахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеАйлинг СамуэльПинсольо КарлоБарренечеа ЭнцоГатти ФедерикоПерин МаттиаСоуле МатиасМиретти Фабио
05 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус
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Комментарии (4)
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venge
06 Марта 2023 в 01:00
Кин, это не Моур, не того вынес
Juventissimo
06 Марта 2023 в 00:53
Кину - золотой трактор!
CELTIC FROST
06 Марта 2023 в 00:52
Мойзе Кин. это ппц
FORZAYOU
06 Марта 2023 в 00:51
Кин - это эталон кретинизма
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