«Рома» чудом не пропустила в матче с «Ювентусом» и набрала три очка

В центральном матче дня в Италии неровно играющая «Рома» принимала «Ювентус», который победил в последних четырех матчах. «Старая синьора» в разы чаще угрожала чужим воротам, но ничего сегодня не добилась. Первый тайм команды «проспали», и лишь в его концовке Адриен Рабио замыкал дальний пас, и голкипер перевел мяч в штангу. После возобновления игры Анхель ди Мария опасно прострелил вдоль ворот, а партнеры не успели. На это «волки» ответили выстрелом Джанлуки Манчини с линии штрафной в нижний угол - гол. В ответ Хуан Куадрадо со штрафного едва не попал в пустой угол ворот. Душан Влахович в подкате пробивал после передачи защитника, Руй Патрисиу выручил. «Рома» могла увеличить отрыв после подачи корнер, Крис Смоллинг мог получше пробить головой. После подачи ди Марии Бриан Кристанте плохо подставил голову, и мяч отскочил в штангу его ворот. На последние минуты тренер гостей выпустил Мойзе Кина, а тот после единоборства ударил по ноге противника и удалился с поля.

«Рома» победила со счетом 1:0 и делит с «Миланом» четвертое место, туринцы - седьмые.