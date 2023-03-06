«Рома» не проиграла «Ювентусу» ни одного матча в сезоне впервые почти за 20 лет

«Рома» одержала победу над «Ювентусом» в поединке 25-го тура Серии А (1:0).

Автором единственного гола стал Джанлука Манчини, поразивший ворота туринцев на 53-й минуте. Встреча первого круга, прошедшая в августе прошлого года, завершилась ничьей (1:1). Таким образом, как сообщает Opta, «Роме» впервые с сезона 2003/04 удалось ни разу не проиграть «Ювентусу» в течение одного розыгрыша Серии А.

После сегодняшней победы коллектив Жозе Моуринью расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице, опередив «Милан» за счёт лучшей разницы голов. «Ювентус» делит седьмую позицию с «Болоньей».