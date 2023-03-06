Аллегри прокомментировал удаление Кина спустя 40 секунд после выхода на замену

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о поведении нападающего Мойзе Кина в матче с «Ромой».

Рулевой туринцев выпустил Кина на замену на 89-й минуте, а спустя всего 40 секунд тот оставил команду в меньшинстве, ударив соперника и получив прямую красную карточку. «Ювентус» так и не смог избежать поражения в Риме – 0:1.

«Кин допустил ошибку. Его действия доставили команде неприятности, и он уже извинился. Мойзе неправильно отреагировал на тот эпизод. Надеюсь, он извлечёт урок из этой ситуации. Возможно, он нервничал из-за того, что не вышел на поле в стартовом составе», – приводит TMW слова наставника «Ювентуса».