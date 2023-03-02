Данило: «Вернём «Ювентус» туда, где он заслуживает быть»

Защитник «Ювентуса» Данило поделился мыслями после продления контракта с клубом.

«Ювентус» официально подтвердил подписание обновлённого договора с бразильцем в четверг. Соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

«С первого дня пребывания в «Ювентусе» я почувствовал себя как дома. Я хотел остаться в клубе надолго, и сегодня могу с гордостью заявить, что так оно и будет. Я благодарен товарищам по команде и болельщикам. Надеюсь, вместе мы вернём «Ювентус» туда, где он заслуживает быть», – написал в социальных сетях 31-летний футболист.

Данило принял участие в 33 поединках туринцев в текущем сезоне, отметившись тремя забитыми мячами и тремя ассистами.