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Чемпионат Италии. Серия А

Алекс Сандро: «Я бы хотел переиграть финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом»

03 Марта 2023 • 22:41 Комментировать
Рома
...
Ювентус
1 2.70 X 3.00 2 2.85
05.03 22:45

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро вспомнил проигранный мадридскому «Реалу» финал Лиги чемпионов.

32-летний бразилец провёл 300 матчей за «бьянконери», и журналисты поинтересовались у него, какой из этих поединков он хотел бы сыграть заново: «Для меня большая честь провести 300 матчей за «Ювентус», я очень ценю это. Если бы я мог переиграть один матч, это определённо был бы финал Лиги чемпионов 2017 года против «Реала». Разумеется, цель переигровки заключалась бы в победе», – цитирует журналист Альфредо Педулла игрока.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в сезоне 2016/17 туринцы уступили «сливочным» со счётом 1:4.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Алекс Сандро
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