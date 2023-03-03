Алекс Сандро: «Я бы хотел переиграть финал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом»

Левый защитник «Ювентуса» Алекс Сандро вспомнил проигранный мадридскому «Реалу» финал Лиги чемпионов.

32-летний бразилец провёл 300 матчей за «бьянконери», и журналисты поинтересовались у него, какой из этих поединков он хотел бы сыграть заново: «Для меня большая честь провести 300 матчей за «Ювентус», я очень ценю это. Если бы я мог переиграть один матч, это определённо был бы финал Лиги чемпионов 2017 года против «Реала». Разумеется, цель переигровки заключалась бы в победе», – цитирует журналист Альфредо Педулла игрока.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов в сезоне 2016/17 туринцы уступили «сливочным» со счётом 1:4.